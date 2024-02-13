Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке с 15:45 по московскому времени. На данный момент доступно снятие заявок, говорится в сообщении торговой площадки.

«Нефть, импорт и расходы»: Финансист Бабин назвал риски для курса рубля
«Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок», - говорится в сообщении.

Ранее днем Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля из-за технических работ по обновлению торговой системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:БиржаТорги

Горячие новости

Все новости

партнеры