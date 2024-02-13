Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке

В Москве среди голосующих онлайн избирателей на выборах президента проведут розыгрыш призов В башне «Федерация» в «Москва-Сити» остановились все лифты Мосгорсуд оставил режиссера Беркович и драматурга Петрийчук под арестом до 10 марта В Северном Измайлове кот спас ребёнка от пожара «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье