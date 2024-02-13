Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке
13 февраля 202415:40
Мосбиржа возобновит торги на фондовом рынке с 15:45 по московскому времени. На данный момент доступно снятие заявок, говорится в сообщении торговой площадки.
«Возобновление (старт) торгов на фондовом рынке с 15:45. Система торгов доступна для снятия заявок», - говорится в сообщении.
Ранее днем Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля из-за технических работ по обновлению торговой системы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru