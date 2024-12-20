Полномочия главы Мосбиржи Жидкова продлили до 2027 года
Наблюдательный совет Московской биржи продлил полномочия председателя правления организации Виктора Жидкова. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.
«Избрать Жидкова Виктора Олеговича единоличным исполнительным органом (назначить председателем правления)... на срок с 01.04.2025 по 31.03.2027 (включительно)», — указано в сообщении компании.
Жидков присоединился к команде группы «Московская биржа» в 2021 году в качестве председателя правления Национального расчетного депозитария. Всего специалист работает на финрынке более 28 лет, в разные годы он руководил инвестбанком «Веста» и занимал пост главы казначейства и управления финансовых рынков МДМ-банка.
Ранее банк ВТБ объявил о назначении экс-посла России в США Анатолия Антонова советником главы кредитной организации Андрея Костина, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru