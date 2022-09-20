Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом
Московская биржа приостановит торги британским фунтом на валютном рынке с 3 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте торговой площадки.
Отмечается, что ограничения будут касаться инструментов спот и своп по валютным парам «британский фунт – российский рубль» и «британский фунт — доллар США» в биржевом и внебиржевом режимах. Так, приостановка операций обусловлена потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в британском фунте.
При этом подчеркивается, что исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам, а также по сделкам, которые будут заключаться по 30 сентября включительно, пройдет в обычном режиме.
Ранее Московская биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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