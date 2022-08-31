Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом

Московская биржа с 12 сентября начнет торги валютной парой «узбекский сум - российский рубль». Об этом говорится в сообщении площадки.

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Отмечается, что пара UZS/RUB будет торговаться на спотовом рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Кроме того, участники торгов и их клиенты смогут совершать сделки своп овернайт.

«Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран», - подчеркивается в заявлении Мосбиржи.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Валюта"московская Биржа"
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