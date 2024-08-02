Мосбиржа приостановила публикацию данных по объемам валютных торгов

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку, пишет РБК со ссылкой на торговую площадку.

Так, в пресс-релизе по итогам июля содержатся данные по рынку акций, облигаций, срочному и денежному рынкам. Данных об объеме торгов валютой там уже нет по итогам прошедшего месяца.

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Решение представители объяснили информационной политикой.

До этого власти США продлили разрешение на осуществление операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД). Как говорится в лицензии, которая опубликована на сайте американского министерства финансов, «все транзакции разрешены до 12 октября 2024 года».

Ранее Казахстанская фондовая биржа решила исключить находящуюся под санкциями США Мосбиржу из числа своих акционеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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