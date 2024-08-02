Мосбиржа приостановила публикацию данных по объемам валютных торгов

Решение представители объяснили информационной политикой.

До этого власти США продлили разрешение на осуществление операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД). Как говорится в лицензии, которая опубликована на сайте американского министерства финансов, «все транзакции разрешены до 12 октября 2024 года».

Ранее Казахстанская фондовая биржа решила исключить находящуюся под санкциями США Мосбиржу из числа своих акционеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



