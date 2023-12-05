Мосбиржа подготовилась к возможной остановке торгов долларом
Московская биржа подготовила сценарий на случай остановки торгов долларом при усилении санкционного давления.
Представитель Мосбиржи Игорь Марич заверил, что прекращение торгов американской валютой не станет критичной для финансового рынка России. Он обратил внимание, что доля доллара на биржевых торгах значительно снизилась.
«Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад», - цитирует представителя площадки ТАСС.
Центральный банк в 2022 году обсуждал схему действий в случае прекращения биржевых торгов американской валютой. Для формирования курса регулятор намерен использовать отчетность банков и информацию о внебиржевых сделках.
По данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года россияне перешли от покупок к продаже валюты, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru