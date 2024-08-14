Мосбиржа объявила о возобновлении торгов на фондовом рынке
14 августа 202417:50
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке с 17:30 мск 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
Торги на фондовом рынке Мосбиржа приостановила ранее в среду с 16:18 мск из-за программной ошибки, которая привела к недоступности большинства серверов.
«Система торгов доступна для снятия заявок», - говорится в сообщении.
Ранее Мосбиржа объявила о приостановке публикации данных по объёмам валютных торгов, объяснив своё решение информационной политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru