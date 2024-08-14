Мосбиржа объявила о возобновлении торгов на фондовом рынке

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке с 17:30 мск 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

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Торги на фондовом рынке Мосбиржа приостановила ранее в среду с 16:18 мск из-за программной ошибки, которая привела к недоступности большинства серверов.

«Система торгов доступна для снятия заявок», - говорится в сообщении.

Ранее Мосбиржа объявила о приостановке публикации данных по объёмам валютных торгов, объяснив своё решение информационной политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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