В Турции приостановлены торги на Стамбульской бирже

Торги на стамбульской бирже BIST 100 остановились после падения ее основного индекса почти на 7%. Об этом пишет Anadolu.

Индекс снизился на 6,72%, с 10473 до 9769, вскоре после объявления сведений о снижающейся инфляции. Далее торги были приостановлены автоматически.

Больше других в цене потеряли акции банков, они подешевели более чем на 7,7%.

Бюро статистики Турции ранее сообщило, что в июле годовая инфляция в стране снизилась почти на десять процентов, до 61,78%. Лира торгуется на рекордно низком уровне по отношению к доллару — более 33,3 лиры за один доллар.

Ранее ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в ходе торгов упал более чем на 13% на фоне опасений инвесторов из-за возможной рецессии в США и укрепления йены к доллару, пишет 360.ru.

