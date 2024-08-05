В Турции приостановлены торги на Стамбульской бирже
Торги на стамбульской бирже BIST 100 остановились после падения ее основного индекса почти на 7%. Об этом пишет Anadolu.
Индекс снизился на 6,72%, с 10473 до 9769, вскоре после объявления сведений о снижающейся инфляции. Далее торги были приостановлены автоматически.
Больше других в цене потеряли акции банков, они подешевели более чем на 7,7%.
Бюро статистики Турции ранее сообщило, что в июле годовая инфляция в стране снизилась почти на десять процентов, до 61,78%. Лира торгуется на рекордно низком уровне по отношению к доллару — более 33,3 лиры за один доллар.
Ранее ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei в ходе торгов упал более чем на 13% на фоне опасений инвесторов из-за возможной рецессии в США и укрепления йены к доллару, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции приостановлены торги на Стамбульской бирже
- СМИ: Критиковавший СВО экс-полковник Квачков ушел паломником, не дождавшись суда
- МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова
- В Запорожской области задержали россиянина, планировавшего теракт
- Маркетплейс Wildberries официально объединился с Russ
- СМИ: Израиль обсуждал возможность нанесения превентивного удара по Ирану
- Чернышенко рассказал о новых государственных учебниках для школ
- Нефтяную компанию зятя Назарбаева оштрафовали на $28,8 млн
- В Сочи начнут строительство железной дороги Адлер-Черкесск-Кисловодск
- В Китае пройдет фестиваль российского кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru