Мосбиржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16:18 мск 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба площадки.

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В сообщении говорится, что система торгов на срочном рынке доступна для снятия заявок.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - заключили в пресс-службе.

Ранее после разрешения США наносить удары вглубь России индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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