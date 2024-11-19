Мосбиржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке
19 ноября 202416:33
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 16:18 мск 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба площадки.
В сообщении говорится, что система торгов на срочном рынке доступна для снятия заявок.
«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - заключили в пресс-службе.
Ранее после разрешения США наносить удары вглубь России индекс Мосбиржи рухнул почти на 2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru