Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке
14 августа 202416:30
Московская биржа объявила, что с 16:18 мск 14 августа были приостановлены торги на Фондовом рынке.
Причина принятия такого решения не уточняется.
«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении площадки.
Ранее Мосбиржа приостановила публикацию данных по объёмам валютных торгов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru