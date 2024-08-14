Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

Московская биржа объявила, что с 16:18 мск 14 августа были приостановлены торги на Фондовом рынке.

Индекс РТС упал на 2,1% на фоне обесценения рубля и ситуации на границе с Украиной

Причина принятия такого решения не уточняется.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», - говорится в заявлении площадки.

Ранее Мосбиржа приостановила публикацию данных по объёмам валютных торгов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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