Индекс РТС упал на 2,1% на фоне обесценения рубля и ситуации на границе с Украиной

Официальный курс доллара США, определённый Центробанком с 10 августа, составляет 87,99 рубля. В понедельник, 12 августа к 10:01 индекс МосБиржи составил 2835,06 пункта, индекс РТС - 1014,98 пункта. Большинства «голубых фишек» на Московской бирже теряют в цене в среднем 1,4%.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», немного подорожали, в пределах пары – тройки десятых процента, на старте торгов акции «АЛРОСА», «МТС», «РусГидро». Вместе с тем, как отмечает «Интерфакс», в целом положительная конъюнктура мировых рынков капитала, обеспечивает некоторую поддержку акциям отечественных компаний. Не исключена корректировка вверх во второй половине торгов.

