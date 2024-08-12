Индекс РТС упал на 2,1% на фоне обесценения рубля и ситуации на границе с Украиной

Российский рынок акций в начале торгов понедельника умеренно снижается на фоне ситуации с попытками ВСУ прорваться в приграничные области РФ. Индекс МосБиржи за минуту торгов потерял почти 0,5%. Индекс РТС упал на 2,1% в связи с удешевлением рубля, которое было зафиксировано по итогам торгов в конце прошлой недели.

Мосбиржа приостановила публикацию данных по объемам валютных торгов

Официальный курс доллара США, определённый Центробанком с 10 августа, составляет 87,99 рубля. В понедельник, 12 августа к 10:01 индекс МосБиржи составил 2835,06 пункта, индекс РТС - 1014,98 пункта. Большинства «голубых фишек» на Московской бирже теряют в цене в среднем 1,4%.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», немного подорожали, в пределах пары – тройки десятых процента, на старте торгов акции «АЛРОСА», «МТС», «РусГидро». Вместе с тем, как отмечает «Интерфакс», в целом положительная конъюнктура мировых рынков капитала, обеспечивает некоторую поддержку акциям отечественных компаний. Не исключена корректировка вверх во второй половине торгов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:АкцииТоргиБиржа

Горячие новости

Все новости

партнеры