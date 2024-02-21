Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ
Владельцам Qiwi-кошельков следует обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для возвращения денег. Такой совет дал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.
По его словам, стоит попытаться встать в очередь кредиторов, после чего владельцам кошельков могут возместить часть средств. На полную компенсацию рассчитывать не стоит, предупредил экономист.
Перепелица добавил, что вывести деньги с Qiwi-кошельков уже не получится, пишет «Газета.Ru».
Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка». Регулятор заявил, что система страхования вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд признал законным отказ допустить Надеждина до выборов
- Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ
- Путин открыл «Игры будущего» в Казани
- СМИ: СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за фейка о банкротстве
- Финансист предрек рост спроса на длинные вклады при отмене налога
- Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав
- ВОЗ: Холера активно распространяется в 15 странах в условиях дефицита вакцины
- В Санкт-Петербурге отменили масочный режим в медицинских и социальных учреждениях
- СМИ: Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
- СМИ: налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru