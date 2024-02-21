Экономист посоветовал владельцам Qiwi-кошельков обратиться в АСВ

По его словам, стоит попытаться встать в очередь кредиторов, после чего владельцам кошельков могут возместить часть средств. На полную компенсацию рассчитывать не стоит, предупредил экономист.

Перепелица добавил, что вывести деньги с Qiwi-кошельков уже не получится, пишет «Газета.Ru».

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у «Киви банка». Регулятор заявил, что система страхования вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, передает «Радиоточка НСН».

