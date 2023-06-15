Мордашов: без экспорта российские предприятия обречены на прозябание
Экспорт необходим для российских предприятий, заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.
По его словам, без него российские компании обречены на прозябание.
Он также подчеркнул, что экспорт, как и импорт, всегда были серьезными источниками российской экономики.
Мордашов отметил, что вместо европейских и североамериканских рынков стоит обратиться в сторону КНР, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
«Мы видим там серьезную поддержку», — добавил предприниматель.
Ранее Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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