Мордашов: без экспорта российские предприятия обречены на прозябание

По его словам, без него российские компании обречены на прозябание.

Он также подчеркнул, что экспорт, как и импорт, всегда были серьезными источниками российской экономики.

Мордашов отметил, что вместо европейских и североамериканских рынков стоит обратиться в сторону КНР, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Мы видим там серьезную поддержку», — добавил предприниматель.

Ранее Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



