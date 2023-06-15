Мордашов: без экспорта российские предприятия обречены на прозябание

Экспорт необходим для российских предприятий, заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РБК.

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По его словам, без него российские компании обречены на прозябание.

Он также подчеркнул, что экспорт, как и импорт, всегда были серьезными источниками российской экономики.

Мордашов отметил, что вместо европейских и североамериканских рынков стоит обратиться в сторону КНР, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Мы видим там серьезную поддержку», — добавил предприниматель.

Ранее Мордашов не поддержал идею введения сборов с компаний за иностранный софт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Алексей Дружинин//РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаКНРЭкспортАлексей Мордашов

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