Moody's заявило о дефолте РФ по еврооблигациям
Россия допустила дефолт по еврооблигациям, сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.
Оно не исключило новые дефолты по будущим купонным выплатам. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — следует из сообщения агентства.
Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям.
В Кремле заявили, что утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны.
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