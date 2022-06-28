Moody's заявило о дефолте РФ по еврооблигациям

Оно не исключило новые дефолты по будущим купонным выплатам. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — следует из сообщения агентства.

Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям.

В Кремле заявили, что утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны.

