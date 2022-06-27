Песков назвал неправомерными сообщения о дефолте в России

Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям. При этом отмечается, что дефолт носит «символический характер», пишет «Свободная пресса».

Как отметил Песков, в Кремле не согласны с заявлениями о наступлении в РФ дефолта. Пресс-секретарь подчеркнул, что платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что деньги не довели до получателей — «не проблема России».

