Песков назвал неправомерными сообщения о дефолте в России
Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям. При этом отмечается, что дефолт носит «символический характер», пишет «Свободная пресса».
Как отметил Песков, в Кремле не согласны с заявлениями о наступлении в РФ дефолта. Пресс-секретарь подчеркнул, что платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что деньги не довели до получателей — «не проблема России».
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