Песков назвал неправомерными сообщения о дефолте в России

Утверждения о наступившем в России дефолте неправомерны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Неприятные ощущения и судебные иски»: Россия перешла черту дефолта

Ранее Bloomberg сообщило, что в ночь на понедельник в РФ наступил дефолт по внешним обязательствам в валюте. По данным агентства, к 27 июня истек льготный период по выплате около $100 млн по гособлигациям. При этом отмечается, что дефолт носит «символический характер», пишет «Свободная пресса».

Как отметил Песков, в Кремле не согласны с заявлениями о наступлении в РФ дефолта. Пресс-секретарь подчеркнул, что платеж в валюте был совершен еще в мае, а то, что деньги не довели до получателей — «не проблема России».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефолтДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры