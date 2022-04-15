Moody's: Рублевые выплаты России по еврооблигациям могут считаться дефолтом

Ранее Москва произвела платежи в рублях, а не в долларах по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Это противоречит первоначальным положениям контракта, пишет РИА ФАН. Такое изменение условий может считаться дефолтом.

Moody's отмечает, что РФ следует устранить нарушения до окончания льготного периода — до 4 мая нынешнего года.

