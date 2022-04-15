Moody's: Рублевые выплаты России по еврооблигациям могут считаться дефолтом
Выплаты России по евробондам в рублях не предусмотрены в первоначальном контракте и будут приравнены к дефолту, если изменение условий платежей не будет устранено до 4 мая. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
Ранее Москва произвела платежи в рублях, а не в долларах по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Это противоречит первоначальным положениям контракта, пишет РИА ФАН. Такое изменение условий может считаться дефолтом.
Moody's отмечает, что РФ следует устранить нарушения до окончания льготного периода — до 4 мая нынешнего года.
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