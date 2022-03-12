Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги украинских Киева и Харькова до «Caa3». Об этом говорится в заявлении организации.

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«Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1"», — отмечается в сообщении.

Рейтинг «Caa3» соответствует категории «спекулятивные обязательства низкого качества, подверженные очень высокому кредитному риску».

Рейтинги украинских городов помещены на пересмотр, возможно их дальнейшее понижение.

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