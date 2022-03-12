Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

«Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1"», — отмечается в сообщении.

Рейтинг «Caa3» соответствует категории «спекулятивные обязательства низкого качества, подверженные очень высокому кредитному риску».

Рейтинги украинских городов помещены на пересмотр, возможно их дальнейшее понижение.

