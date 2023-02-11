Moody's понизило рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa3» до «Ca» и изменило негативный прогноз на стабильный.

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«Moody's понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Украины в иностранной и национальной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa3" до "Ca"», — отмечается в релизе международного агентства.

Эксперты скорректировали рейтинг из-за оценок рисков, связанных с последствиями конфликта на Украине, в том числе снижения устойчивости госдолга и увеличения вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

При этом Moody's допускает дальнейшее понижение рейтинга в случае усугубления кризиса и увеличения причиненного украинской экономике ущерба.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Moody'sРейтингУкраина
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