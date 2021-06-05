Moody’s оценивает рейтинг России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's оценивает кредитный рейтинг России на уровне "Ваа3" со "стабильным прогнозом". Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

В сообщении указано, что Moody's подтвердило рейтинг России на уровне Baa3 при сохранении стабильного прогноза. В рейтинге оценивается приоритетный необеспеченный долг РФ, который был сохранен на инвестиционном уровне "Baa3".

Согласно данной оценке агентства, российские кредитные обязательства "ниже среднего качества". Прогноз по рейтингу эксперты агентства оценивают как "стабильный".

«Интерфакс» отмечает, что министр финансов России Антон Силуанов счел прогноз знаком успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". По мнению Силуанова, с начала пандемии только нескольким государствам "большой двадцатки", включая Россию, удалось избежать понижения кредитных рейтингов.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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