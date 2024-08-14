Молоко, сыр и другие кисломолочные продукты резко подорожают в России
14 августа 202417:13
В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты резко подорожают, сообщает Lenta.ru.
По данным издания, цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станут дефицит кадров, повышенная ставка Центробанка, а также увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке.
Ранее экономист Шедько предрек рост цен на молоко на 10% в октябре-декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru