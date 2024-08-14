Молоко, сыр и другие кисломолочные продукты резко подорожают в России

В России уже к концу текущей недели молоко, масло, сыр и другие кисломолочные продукты резко подорожают, сообщает Lenta.ru.

Россиян предупредили о подорожании молока и молочной продукции на 10%

По данным издания, цены вырастут от 5 до 30% в зависимости от товара. Причиной роста цен станут дефицит кадров, повышенная ставка Центробанка, а также увеличение стоимости молочных жиров на мировом рынке.

Ранее экономист Шедько предрек рост цен на молоко на 10% в октябре-декабре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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