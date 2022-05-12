СМИ: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа

По данным собеседника агентства, к готовящимся к оплате топлива из России в рублях присоединились еще 10 европейских компаний; какие именно, не уточняется.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — отметил источник.

Между тем в Турции заявили, что Европа оказалась «расколотой надвое» из-за требования России об оплате поставок энергоносителей в рублях, пишет «Свободная пресса». Экономист Эрдал Карагель отмечает, что страны Евросоюза в разной мере зависят от российского газа и не приняли окончательного решения по вопросу покупки топлива.

