СМИ: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа

Двадцать европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для покупки российского газа, еще 14 предприятий запросили необходимые документы. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источник.

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По данным собеседника агентства, к готовящимся к оплате топлива из России в рублях присоединились еще 10 европейских компаний; какие именно, не уточняется.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — отметил источник.

Между тем в Турции заявили, что Европа оказалась «расколотой надвое» из-за требования России об оплате поставок энергоносителей в рублях, пишет «Свободная пресса». Экономист Эрдал Карагель отмечает, что страны Евросоюза в разной мере зависят от российского газа и не приняли окончательного решения по вопросу покупки топлива.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазЕвропа
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