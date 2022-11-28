«Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за осевший на Украине газ
Молдавия расплатилась за поставленный республике газ, который осел на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром».
«Компания "Молдовагаз" устранила нарушение по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре. Средства за осевший на территории Украины газ, предназначенный для потребителей Молдовы, в "Газпроме" получены», — отмечается в сообщении.
При этом российская компания отметила, что молдавская сторона регулярно задерживает оплату поставляемого газа. В связи с этим «Газпром» оставляет за собой право на сокращение или прекращение поставок топлива Кишиневу, пишет «Свободная пресса».
Ранее «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для Молдавии. В «Молдовагазе» объяснили, что энергокомпания специально оставила часть объема топлива на Украине, чтобы не допустить дефицита газа, отмечает телеканал «360».
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