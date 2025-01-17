Молдавская «дочка» «Газпрома» признала долг перед Россией
АО «Молдавгаз», контрольным пакетом акций которого владеет российский «Газпром», признало долг перед российской корпорацией в размере $709 млн. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу оператора Вадима Чебана.
Он отметил, что требования «Газпрома» подтверждают документы и акты сверок, фигурирует задолженность и в бухгалтерском учете. Глава «Молдавгаза» признал право «Газпрома» требовать денежные средства с учетом решения Московского коммерческого арбитражного суда.
Чебан добавил, что имеется в виду долг 1990-х и 2000 годов, а также периода с 2010 по 2014 год. Текущие платежи исправно вносятся на протяжении многих лет.
Результаты проведенного по заказу руководства Молдавии международного аудита не признают ни «Газпром», ни «Молдавгаз». При этом, подчеркнул Чебан, у правительства Молдавии нет долга перед «Газпромом», возникает некий конфликт интересов. Он также заявил, что вопрос долга необходимо убрать из вопроса переговоров и решать проблемы по поставкам газа в Приднестровье, которые прекратились с 1 января 2025 года из-за окончания действия договора на транзит российского газа с Украиной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах поставок газа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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