Молдавия предложила выплатить «Газпрому» только $8,6 млн вместо $709 млн за газ
Правительство Молдавии предложило «Газпрому» списать $700 млн, заявленных в качестве задолженности «Молдовагаза», сообщение размещено на официальной странице министерства энергетики республики.
Отмечается, что правительство Республики Молдова как акционер предлагает «Молдовагазу» выплатить «Газпрому» $8,6 млн из $709 млн. Остальную сумму власти Молдавии будут оспаривать в суде, заявил министр энергетики Виктор Парликов.
Нанятая властями Молдавии международная аудиторская компания не выявила долга Кишинева перед «Газпромом» в размере $800 миллионов, заявила ранее президент республики Майя Санду. Она добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга.
В июне глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что власти республики не видят смысла в закупке природного газа у «Газпрома», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WADA пригрозило Франции отстранением от международных соревнований
- Молдавия предложила выплатить «Газпрому» только $8,6 млн вместо $709 млн за газ
- Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии
- Хинштейн раскритиковал призывы заблокировать в РФ VPN-сервисы
- В Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств
- Депутат Белик: Латвия хочет выселять русскоязычных людей из-за русофобии
- В Госдуме требуют убрать из телеэфира критиковавшего СВО ведущего Шепелева
- Академик Нетесов: Вариант коронавируса «Пирола» вызовет подъем заболеваемости
- Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве
- СК РФ заочно обвинил полковника ВСУ Бурдинюка в атаках БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru