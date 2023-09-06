Молдавия предложила выплатить «Газпрому» только $8,6 млн вместо $709 млн за газ

Нанятая властями Молдавии международная аудиторская компания не выявила долга Кишинева перед «Газпромом» в размере $800 миллионов, заявила ранее президент республики Майя Санду. Она добавила, что Кишинев не стал подписывать обязательство перед «Газпромом» о возврате долга.

В июне глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов в эфире телеканала TV8 заявил, что власти республики не видят смысла в закупке природного газа у «Газпрома», передает «Радиоточка НСН».

