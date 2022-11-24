Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией и создать прямой морской и речной маршрут для перевозки грузов с Кавказа в Европу. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.
Министр отметил, что на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили они обсудили развитие дипломатических отношений, а также различные вопросы экономического характера.
«Планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута», - приводит РИА Новости слова Попеску.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Путин предложил учредить ежегодную премию для учёных и инженеров
- Шойгу обсудил с министром обороны Турции «курдскую» тему и зерновую сделку
- В Грузии назначили экспертизу из-за возможного отравления Саакашвили
- СМИ: Джонни Депп может сняться в шестой части «Пиратов Карибского моря»
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Оренбурге
- Россия остановит поставки в страны, присоединившиеся к ценовому потолку на нефть
- Захарова отреагировала на задержание двух российских граждан в Швеции
- Кремль: Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации
- Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь
- Путин призвал к прорыву в развитии искусственного интеллекта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru