Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь

Кишинев планирует расширить торговые отношения с Грузией и создать прямой морской и речной маршрут для перевозки грузов с Кавказа в Европу. Об этом сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

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Министр отметил, что на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили они обсудили развитие дипломатических отношений, а также различные вопросы экономического характера.

«Планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута», - приводит РИА Новости слова Попеску.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:ГрузияМолдавия
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