Молдавия предложила Грузии создать совместный торговый морской-речной путь

Министр отметил, что на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили они обсудили развитие дипломатических отношений, а также различные вопросы экономического характера.

«Планируем весной провести деловой форум, также будет создана рабочая экспертная группа, которая даст свою оценку целесообразности создания прямого морского-речного маршрута», - приводит РИА Новости слова Попеску.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине, Молдавии и Грузии предстоит многое сделать, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

