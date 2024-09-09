MOL начинает получать нефть от России через Украину по новому соглашению
Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила, что с 9 сентября вступает в силу новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно соглашению, нефть будет переходить в собственность MOL на границе Белоруссии и Украины.
Компания подтвердила, что достигла договоренностей с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения бесперебойных поставок через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию. Новый порядок поставок полностью соответствует санкциям и нормам ЕС и Украины.
Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию 22 июля после того, как Украина приостановила транзит нефти от компании «Лукойл».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что приостановка транзита была координирована с Брюсселем. В августе венгерские власти отметили, что MOL готова взять на себя риски и дополнительные расходы по доставке нефти, если Украина примет предложенную схему, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru