MOL начинает получать нефть от России через Украину по новому соглашению

Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила, что с 9 сентября вступает в силу новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно соглашению, нефть будет переходить в собственность MOL на границе Белоруссии и Украины.

Компания подтвердила, что достигла договоренностей с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения бесперебойных поставок через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию. Новый порядок поставок полностью соответствует санкциям и нормам ЕС и Украины.

Чехия готова заменить транзит газа, если Украина прекратит поставки из России

Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию 22 июля после того, как Украина приостановила транзит нефти от компании «Лукойл».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что приостановка транзита была координирована с Брюсселем. В августе венгерские власти отметили, что MOL готова взять на себя риски и дополнительные расходы по доставке нефти, если Украина примет предложенную схему, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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