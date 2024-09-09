MOL начинает получать нефть от России через Украину по новому соглашению

Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила, что с 9 сентября вступает в силу новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину. Согласно соглашению, нефть будет переходить в собственность MOL на границе Белоруссии и Украины.

Компания подтвердила, что достигла договоренностей с поставщиками нефти и операторами трубопроводов для обеспечения бесперебойных поставок через нефтепровод «Дружба» в Венгрию и Словакию. Новый порядок поставок полностью соответствует санкциям и нормам ЕС и Украины.