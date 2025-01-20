«Волна хайпа»: Инвесторы заработали на мемкоине Трампа сотни миллионов долларов
Валерий Корнеев заявил НСН, что в итоге мемкоин может быстро достигнуть нуля, это опасный финансовый инструмент.
Инвесторы уже заработали сотни миллионов долларов на новом мемкоине Дональда Трампа, но волна хайпа может быстро пройти, заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.
Менее чем за сутки Дональд Трамп заработал более 25 миллиардов долларов, запустив собственную криптовалюту мемкоин, для которой создал даже собственную страницу под названием «Трамп мем». Следом за Трампом свой мемкоин создала и его жена Меланья. Корнеев объяснил это обычной спекуляцией.
«Внутренней ценности у мемкоина нет, ценность только в том, что она привлекает внимание из-за известной личности, произведения искусства и так далее. Это такое хайповое направление в финансовых услугах, которое раскручено в связи с цифровыми финансовыми активами. Говорить о том, что Трамп 25 миллиардов долларов заработал, рано. Сегодня цена мемкоина упала с 72 до 40 долларов. Кто вложился в этот мемкоин, начал фиксировать прибыль, выводить деньги и так далее. Биткоин сначала упал, так как некоторые участники перешли на мемкоин в надежде получить мгновенно прибыль, а потом биткоин вернул своих покупателей. Это такие типичные игры, обычная спекуляция. Многие уже заработали на этом десятки и сотни миллионов долларов. Они вряд ли будут долго в этом сидеть», - рассказал он.
При этом Корнеев допустил, что проблемы начнутся уже после первых ста дней правления Трампа, в итоге мемкоин может быстро достигнуть нуля.
«Через сто-двести дней обычно происходит подведение черты начала работы нового президента, возникнут какие-то трудности, первые претензии… Мемкоин начнет снижаться и уйдет в ноль. Кто-то много заработает, а кто-то очень много потеряет. Кто покупал по 70, уже потеряли много. При этом я не исключаю, что он может быть на волне хайпа достаточно долго. Любой человек может выпустить мемкоин, их уже десятки тысяч навыпускали. Многие вообще не взлетели, некоторые взлетели и упали до нуля. Это все работает на хайпе, но быстро падает», - подытожил собеседник НСН.
Биткоин после новостей о мемкоинах семейства Трампа пошел вниз, но вскоре обновил исторический рекорд – стоимость взлетела выше $109,5 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела школы в Херсонской области
- Адвокат экс-супруга Алсу заявил о новом иске
- Куценко выразил соболезнования родным женщины, найденной убитой в его машине
- Число убитых жителей в Русском Поречном увеличилось до девяти
- Ребенка с тяжелыми травмами нашли под окнами школы в Санкт-Петербурге
- Хинштейн возмутился отдыхом в Индии курской чиновницы Мусьял
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open
- СМИ: В «Запорожце» Гоши Куценко нашли убитую женщину
- Инженера в Сочи приговорили к пяти с половиной годам за фейки о российской армии
- Новый роман Коэльо впервые представят на русском языке 21 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru