«Волна хайпа»: Инвесторы заработали на мемкоине Трампа сотни миллионов долларов

Инвесторы уже заработали сотни миллионов долларов на новом мемкоине Дональда Трампа, но волна хайпа может быстро пройти, заявил председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.

Менее чем за сутки Дональд Трамп заработал более 25 миллиардов долларов, запустив собственную криптовалюту мемкоин, для которой создал даже собственную страницу под названием «Трамп мем». Следом за Трампом свой мемкоин создала и его жена Меланья. Корнеев объяснил это обычной спекуляцией.