Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию

Экспорт зерна прошлого урожая начали из Херсонской области в Россию. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ", - приводит ТАСС слова Стремоусова.

Он также отметил, что решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные и российские заводы. Кроме того, Стремоусов добавил, что регион готовится к уборке озимых зерновых.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:УрожайЭкспорт
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