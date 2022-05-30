Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в Россию
30 мая 202208:26
Экспорт зерна прошлого урожая начали из Херсонской области в Россию. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ", - приводит ТАСС слова Стремоусова.
Он также отметил, что решается вопрос о поставках семечки для производства масла на местные и российские заводы. Кроме того, Стремоусов добавил, что регион готовится к уборке озимых зерновых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru