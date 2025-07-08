Мишустин заявил об эффективности нацпроекта по беспилотникам

Запущенный в РФ нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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В рамках стратегической сессии на международной промышленной выставке «Иннопром» он отметил, что выпуск такой продукции «в три раза превысил запланированные объёмы».

«В том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские», - подчеркнул глава правительства.

Ранее на выставке «Иннопром-2025» впервые показали тяжёлый беспилотник-амфибия «Меридиан», который способен перемещать до 700 кг груза, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:НацпроектыБеспилотникиМихаил Мишустин

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