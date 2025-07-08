Мишустин заявил об эффективности нацпроекта по беспилотникам
Запущенный в РФ нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В рамках стратегической сессии на международной промышленной выставке «Иннопром» он отметил, что выпуск такой продукции «в три раза превысил запланированные объёмы».
«В том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские», - подчеркнул глава правительства.
Ранее на выставке «Иннопром-2025» впервые показали тяжёлый беспилотник-амфибия «Меридиан», который способен перемещать до 700 кг груза, сообщает RT.
Горячие новости
- Мишустин заявил об эффективности нацпроекта по беспилотникам
- Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты
- В Подмосковье пострадали пассажиры перевернувшегося микроавтобуса
- Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с РФ
- Росфинмониторинг в 2024 году включил 80 организаций в перечень экстремистских
- Госдума одобрила кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта
- СМИ: Трамп пообещал Зеленскому 10 батарей ПВО Patriot
- На юге Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
- Песков: Россия ждет от Украины предложений по датам встречи
- Песков допустил, что список недружественных стран могут пересмотреть