Мишустин заявил о возможном усилении протекционизма в мировой торговле

В мировой торговле возможно усиление протекционизма. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, риски его увеличения сохраняются.

Ранее Мишустин сообщил, что на Курилах будет введен режим свободной таможенной территории.

Инвестиционный брокер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в процессе встречи президентов России и США риски для российской экономики снизились и рубль окреп, но ждать дальнейшего тренда на его укрепление за счет этого фактора не стоит.



