Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России глава кабмина отметил, что, по оценке министерства экономического развития, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%.
«Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается», - сказал председатель правительства.
Также Мишустин добавил, что прямые иностранные инвестиции в РФ а первом полугодии составили около 11 миллиардов долларов, а товарооборот России с другими странами за январь-август вырос почти на 40%.
Ранее Мишустин подписал правила, согласно которым регионы страны, успешно борющиеся с распространением коронавируса, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Капитан команды по кибеспорту загадочно погиб под Петербургом
- Воробьёв доложил Путину о проектах социальной цифровизации в Подмосковье
- Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень
- Власти Санкт-Петербурга не исключили усиления ковидных ограничений
- В РАН заявили о намерении изучить причины резкого роста смертности от COVID-19
- Власти Чувашии продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
- Детям до 14 лет разрешат создавать аккаунты на портале «Госуслуги»
- Адвокат: осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию
- Путин дал несколько важных поручений по Дальнему Востоку
- Первый осенний снег замечен в Москве и области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru