Мишустин заявил, что объём экономики России превысил докризисный уровень

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России глава кабмина отметил, что, по оценке министерства экономического развития, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%.

«Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается», - сказал председатель правительства.

Также Мишустин добавил, что прямые иностранные инвестиции в РФ а первом полугодии составили около 11 миллиардов долларов, а товарооборот России с другими странами за январь-август вырос почти на 40%.

Ранее Мишустин подписал правила, согласно которым регионы страны, успешно борющиеся с распространением коронавируса, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения.

