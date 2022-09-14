Мишустин: Западу не удалось исключить Россию у из глобальной экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коллективному Западу не удалось исключить Россию у из глобальной экономики, сообщает РИА Новости.
На совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов он отметил, что риски для страны от западных санкций сохранились и выдавливание РФ с привычных направлений сбыта продолжится.
«Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», - подчеркнул глава кабмина.
Ранее Мишустин заявил, что главными целями при формировании федерального бюджета должны стать развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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