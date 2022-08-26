Мишустин: Запад усиливает санкции против России и Белоруссии

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что из-за ограничений расшатывается экономическая и торговая система, нарушаются привычные связи и вклады в мире.

В то же время ЕАЭС доказал свою эффективность, подчеркнул Мишустин. Так, за первый квартал 2022 года объем ВВП союза вырос более чем на 3,5% процента, а уровень безработицы на территории сообщества снизился на треть.

Кроме того, российский премьер заявил об успешном отказе ЕАЭС от доллара. По словам Мишустина, страны союза активно переходят на расчеты в нацвалютах, этот показатель достиг 75%, пишет Ura.ru.

