Мишустин: Запад усиливает санкции против России и Белоруссии
Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом глава правительства заявил на расширенном заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Премьер подчеркнул, что из-за ограничений расшатывается экономическая и торговая система, нарушаются привычные связи и вклады в мире.
В то же время ЕАЭС доказал свою эффективность, подчеркнул Мишустин. Так, за первый квартал 2022 года объем ВВП союза вырос более чем на 3,5% процента, а уровень безработицы на территории сообщества снизился на треть.
Кроме того, российский премьер заявил об успешном отказе ЕАЭС от доллара. По словам Мишустина, страны союза активно переходят на расчеты в нацвалютах, этот показатель достиг 75%, пишет Ura.ru.
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