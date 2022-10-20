Мишустин: Запад украл российские валютные резервы
Запад, заморозив российские валютные резервы, украли активы страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на международном экспортном форуме «Сделано в России».
В результате западных санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, оказались заморожены около $300 млрд золотовалютных резервов России.
«Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — цитирует главу правительства ТАСС.
Мишустин отметил, что Запад откровенно игнорирует правила совместной работы, «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми».
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