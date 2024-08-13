Мишустин поручил доработать нацпроект по новым атомным технологиям
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 14 августа доработать национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Планируется, что в нацпроект войдут десять федеральных проектов.
«Их реализация будет способствовать вхождению России в десятку ведущих стран... по объему научных исследований и опытно-конструкторских работ, а также увеличению доли внутренних затрат на эти цели не менее чем до 2% валового внутреннего продукта», — отметили в правительстве.
Как уточнили в кабмине, Минэнерго поручено включить в паспорт нацпроекта мероприятия по развитию технологий использования постоянного тока, в том числе создание лаборатории для испытаний оборудования для передачи и распределения электроэнергии. Также Минэнерго вместе с Минпромторгом и отраслевыми организациями определят потребность в технологиях и оборудовании, производство которых запланировано нацпроектом.
В свою очередь, Минпромторг доработает направление «новые энергетические технологии», а «Росатом» — направление «новые атомные технологии».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru