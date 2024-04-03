Мишустин: В «русских офшорах» зарегистрировались уже 396 компаний

Уже 396 компаний зарегистрировались в «русских офшорах» – специальных административных районах Калининградской области, а также на острове Русский. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.

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Он напомнил, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы «вкладывать их в свою страну».

«Помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний», - сказал премьер-министр.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в интервью НСН рассказал, что вместо кипрского банка Bank of Cyprus россияне могу хранить деньги в экзотических офшорах, а также на российских островах Октябрьский и Русский, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссияОфшорыМихаил Мишустин

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