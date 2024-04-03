Мишустин: В «русских офшорах» зарегистрировались уже 396 компаний
Уже 396 компаний зарегистрировались в «русских офшорах» – специальных административных районах Калининградской области, а также на острове Русский. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства за 2023 год в Госдуме.
Он напомнил, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы «вкладывать их в свою страну».
«Помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний», - сказал премьер-министр.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в интервью НСН рассказал, что вместо кипрского банка Bank of Cyprus россияне могу хранить деньги в экзотических офшорах, а также на российских островах Октябрьский и Русский, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: В «русских офшорах» зарегистрировались уже 396 компаний
- СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек
- Московский зоопарк временно закрыли из-за погодных условий
- Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне
- Финляндия заключила с Украиной соглашение по безопасности
- Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере
- Парк Горького в Москве закрылся из-за сильного ветра
- Путин присвоил звание народного артиста Семчеву, Лавроненко и Пеговой
- Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в Каннах
- Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru