Мишустин: В «русских офшорах» зарегистрировались уже 396 компаний

Он напомнил, что это внутренние специально созданные зоны для накопления инвестиций, чтобы «вкладывать их в свою страну».

«Помню, когда начинали - две компании было, десять, двенадцать… Сегодня 396 компаний», - сказал премьер-министр.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в интервью НСН рассказал, что вместо кипрского банка Bank of Cyprus россияне могу хранить деньги в экзотических офшорах, а также на российских островах Октябрьский и Русский, передает «Радиоточка НСН».

