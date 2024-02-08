Мишустин: в России запретят ряду иностранных компаний участвовать в госзакупках

Ряду иностранных компаний из недружественных стран запретят участвовать в госзакупках в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.

«Дороже, зато наша»: Господдержка спасет российскую сферу электроники

По его словам, правительство с этой целью разработало поправки по оптимизации закупок в интересах государства, вводящие запрет на некоторые иностранные товары и услуги.

Целью таких мер, глава российского правительства назвал закрепление на законодательном уровне преимущественных закупок продукции и услуг российских производителей.

Мишустил отметил, что поправки были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее правительство РФ запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для крови, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГосзакупкиПоправки Михаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры