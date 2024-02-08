Мишустин: в России запретят ряду иностранных компаний участвовать в госзакупках
Ряду иностранных компаний из недружественных стран запретят участвовать в госзакупках в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.
По его словам, правительство с этой целью разработало поправки по оптимизации закупок в интересах государства, вводящие запрет на некоторые иностранные товары и услуги.
Целью таких мер, глава российского правительства назвал закрепление на законодательном уровне преимущественных закупок продукции и услуг российских производителей.
Мишустил отметил, что поправки были разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее правительство РФ запретило госзакупку иностранных вакуумных пробирок для крови, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru