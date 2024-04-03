Мишустин: В 2023 году на повышение зарплат бюджетников направили 190 млрд рублей

По его словам, зарплаты работников, которые «воспитывают детей, заботятся о здоровье и знакомят граждан с искусством», постоянно повышают, приводя их «в соответствие с майскими указами президента».

«На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 млрд рублей. Такое решение затронуло свыше пяти млн бюджетников», - указал глава правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей в месяц, сообщает RT.

