Мишустин: В 2023 году на повышение зарплат бюджетников направили 190 млрд рублей
Вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора находятся в зоне постоянного внимания правительства РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, зарплаты работников, которые «воспитывают детей, заботятся о здоровье и знакомят граждан с искусством», постоянно повышают, приводя их «в соответствие с майскими указами президента».
«На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 млрд рублей. Такое решение затронуло свыше пяти млн бюджетников», - указал глава правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей в месяц, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru