Мишустин увеличил резервный фонд кабмина на 551,4 млрд рублей

В сообщении говорится, что увеличение стало возможным за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений», — отметили в пресс-службе.

В кабмине добавили, что резервный фонд позволяет обеспечивать необходимую поддержку гражданам и бизнесу, в частности, в 2022 году эти средства стали источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Ранее Мишустин подписал постановление о выделении из федерального бюджета 4 млрд рублей на строительство второго этапа Северного обхода Калининграда, сообщает RT.