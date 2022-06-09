Мишустин увеличил резервный фонд кабмина на 551,4 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому резервный фонд правительства увеличится на 551,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

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В сообщении говорится, что увеличение стало возможным за счёт дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году.

«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений», — отметили в пресс-службе.

В кабмине добавили, что резервный фонд позволяет обеспечивать необходимую поддержку гражданам и бизнесу, в частности, в 2022 году эти средства стали источником финансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Ранее Мишустин подписал постановление о выделении из федерального бюджета 4 млрд рублей на строительство второго этапа Северного обхода Калининграда, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Резервный ФондПравительство РоссииМихаил Мишустин
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