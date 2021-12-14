Мишустин утвердил выделение более 12 млрд рублей на зарплаты бюджетников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 12,2 млрд рублей на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы: врачей, педагогов школ и вузов, работников науки и культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников 12 млрд рублей

Деньги будут выделены из резервного фонда.

«Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — подчеркнули в кабмине.

Отмечается, что средства позволят обеспечить увеличение зарплат бюджетников в соответствии с указом президента Владимира Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» «с учетом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах».

Мишустин 8 декабря на заседании правительства сообщил, что кабмин направит на повышение зарплат бюджетникам более 12 млрд рублей. Премьер поручил главе Минтруда Антону Котякову взять под контроль исполнение этого решения, пишет «Свободная пресса».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ЗарплатыБюджетникиПравительство РоссииМихаил Мишустин
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