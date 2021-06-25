Мишустин утвердил временные пошлины на экспорт металлов

Правительство России утвердило введение с 1 августа пошлин на вывоз черных и цветных металлов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что мера принята для сдерживания роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке и будет действовать до 31 декабря текущего года.

«Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года», — подчеркнули в пресс-службе.

Величина специфического компонента по меди составит не менее 1 226 долларов, никелю — 2 321 доллара, алюминию — 254 долларов за тонну. Специфическая пошлина для окатышей (рудного концентрата) будет составлять не менее 54 долларов за тонну, плоского горячекатаного проката и арматуры — не ниже 115 долларов, холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, нержавеющей стали и ферросплавов — не меньше 150 долларов.

Как отметили в правительстве, пошлины будут действовать только для экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Для снижения рисков реэкспорта металлопродукции Россия проведет переговоры с партнерами по ЕАЭС.

Также кабмин планирует до конца срока действия пошлин разработать механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что РФ планирует с 1 августа по 31 декабря ввести временные пошлины на экспорт металлов. Решение поддержали министр финансов Антон Силуанов и глава Минпромторга Денис Мантуров.

