Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал подстановление о расширении программы льготного ипотечного кредитования в России. Соответствующий документ появился на сайте кабмина.

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Отныне увеличена максимальная сумма жилищного кредита, который россияне могут получить под 6,5 процента годовых.

Если раньше в Москве и Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита была ограничена 8 млн рублей, то сейчас — 12 млн рублей. В остальных регионах сумма возросла до 6 млн рублей вместо 3 млн, передает Газета.ру

Ранее стало известно, что Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам при выдаче россиянам льготных автокредитов. Так россияне с детьми могут получить займ на приобретение автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей и получить на машину скидку до 25 процентов.

На новую программу в этом году будет направлено 22,5 млрд рублей, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ИпотекаКредитыМихаил Мишустин
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