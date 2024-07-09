Мишустин: Товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордному триллиону рублей
По итогам 2023 года товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достиг рекордного уровня и приблизился к одному триллиону рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он указал на «особый» характер торгово-экономических связей двух стран и назвал ОАЭ дружественным партнером России. Так, страны нацелены на дальнейшее сотрудничество в этой сфере.
ОАЭ испытывают давление со стороны Вашингтона, Лондона и Брюсселя из-за торговли с Москвой, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, в мае представители США, Великобритании и Европейского союза приезжали в ОАЭ, чтобы прекратить поставку в Россию санкционных товаров. Они требовали от Эмиратов предоставить подробную информацию об экспорте и реэкспорте товаров двойного назначения в РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru