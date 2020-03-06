Мишустин создал комиссию по повышению устойчивости экономики из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ в пятницу, 6 марта.

В задачи комиссии будут входить разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финсектора, а также отдельных отраслей российской экономики, а том числе связанных с распространением коронавируса COVID-19.

Кроме того, в задачи комиссии войдет координация деятельности органов власти, обеспечение взаимодействия с учеными, общественными организациями и бизнесом. Возглавит комиссию первый вице-премьер Андрей Белоусов. При этом в сообщении указывается, что состав комиссии утвержден, однако на сайте кабмина список ее членов пока не опубликован.

Ранее в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев выразил сомнение в значительном влиянии вируса на мировую экономику. «Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления – авиаперевозки, туризм, гостиничное дело – могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом», - заявил он.



