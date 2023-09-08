Мишустин сообщил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%

Он отметил, что с III квартала текущего года в стране наметился экономический рост, который закрепился. Мишустин, ссылаясь на оценки Минэкономразвития, также указал, что в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%.

Ранее, в конце августа, президент РФ Владимир Путин заявил, что за июль-сентябрь бюджет России будет сведен с профицитом. По его словам, по итогам 2023 года превышение доходов над расходами составит 2% ВВП, как и было запланировано, передает «Радиоточка НСН».

