Минтруд назвал срок возвращения рынка труда к допандемийным показателям

Российский рынок труда вернется к допандемийным показателям до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Как отметили в ведомстве, президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть рынок труда к показателям 2019 года до конца 2021-го. В Минтруде подчеркнули, что поручение президента будет исполнено, отметив, что в ряде регионов страны занятость уже достигла допандемийного уровня.

По данным ведомства, число безработных в РФ с осени прошлого года начало снижаться. На улучшение ситуации с занятостью повлияли федеральные меры господдержки, отмечает РЕН ТВ. В частности, речь идет о переобучении россиян и субсидировании работодателей, пишет РИА ФАН.

Планируется, что в 2021 году на поддержку рынка труда направят до 12,1 млрд рублей.

