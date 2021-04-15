Минтруд назвал срок возвращения рынка труда к допандемийным показателям
Российский рынок труда вернется к допандемийным показателям до конца текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
Как отметили в ведомстве, президент России Владимир Путин поставил задачу вернуть рынок труда к показателям 2019 года до конца 2021-го. В Минтруде подчеркнули, что поручение президента будет исполнено, отметив, что в ряде регионов страны занятость уже достигла допандемийного уровня.
По данным ведомства, число безработных в РФ с осени прошлого года начало снижаться. На улучшение ситуации с занятостью повлияли федеральные меры господдержки, отмечает РЕН ТВ. В частности, речь идет о переобучении россиян и субсидировании работодателей, пишет РИА ФАН.
Планируется, что в 2021 году на поддержку рынка труда направят до 12,1 млрд рублей.
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