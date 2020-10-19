Мишустин: РФ удалось пройти первую фазу пандемии COVID-19 лучше многих стран
Российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих других стран. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что инфляция в России с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.
Ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая.
Представитель Кремля подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 982 / сут.
Умерли
24 366+179 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 328 / сут.
- Мишустин: РФ удалось пройти первую фазу пандемии COVID-19 лучше многих стран
- Возбуждено уголовное дело после розлива нефти в НАО
- Число выявленных случаев коронавируса в США за сутки выросло на 48 тыс
- Азербайджанские СМИ сообщили об обстреле района страны, четверо ранены
- Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru