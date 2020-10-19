Мишустин: РФ удалось пройти первую фазу пандемии COVID-19 лучше многих стран

Российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии лучше многих других стран. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что инфляция в России с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.

В Кремле исключили локдаун в России из-за коронавируса

Ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая.

Представитель Кремля подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:КоронавирусРоссияЭкономикаМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры