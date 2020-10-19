Мишустин: РФ удалось пройти первую фазу пандемии COVID-19 лучше многих стран

Ранее в понедельник, 19 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая.

Представитель Кремля подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.







