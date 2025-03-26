Мишустин: Решение о возвращении в РФ иностранных компаний примет спецкомиссия
Решение о возвращении в Россию ушедших иностранных компаний будет принимать специальная комиссия. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме, он указал, больше шансов будет у компаний, не объявлявших об уходе с российского рынка и продолжавших работать через свои дочерние предприятия.
Также глава кабмина отметил, что решившим вернуться фирмам будут выдвигать требования по локализации и инвестициям.
«Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае возвращения иностранного бизнеса Россия не станет создавать для него преференции, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru