Михалков выступил против возвращения в Россию уехавших артистов
Деятелей культуры, которые уехали из России и плохо отзываются о ней, не следует пускать в страну, считает режиссер Никита Михалков. Об этом он заявил в беседе с Известиями.
Кинематографист прокомментировал предложение лишать наград и званий тех, кто уехал из РФ и негативно высказывается о государстве.
Как отметил Михалков, государственные награды не имеют значения для деятелей культуры, покинувших страну, и забирать их не нужно.
«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно... и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — подчеркнул режиссер.
Ранее Никита Михалков посоветовал уехавшим из РФ звездам доказать свою нужность стране, пишет Ura.ru.
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