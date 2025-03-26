Михалков выступил против возвращения в Россию уехавших артистов

Деятелей культуры, которые уехали из России и плохо отзываются о ней, не следует пускать в страну, считает режиссер Никита Михалков. Об этом он заявил в беседе с Известиями.

Кинематографист прокомментировал предложение лишать наград и званий тех, кто уехал из РФ и негативно высказывается о государстве.

Как отметил Михалков, государственные награды не имеют значения для деятелей культуры, покинувших страну, и забирать их не нужно.

«Ждать, пока тут все уладится, и приезжать обратно... и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков посоветовал уехавшим из РФ звездам доказать свою нужность стране, пишет Ura.ru.

