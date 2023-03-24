Мишустин рассказал о налоговых льготах для новых российских регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, кабмином был подготовлен законопроект о создании на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, свободной экономической зоны, сообщает ТАСС.
По его словам, здесь будут действовать различные налоговые льготы и процедуры свободной таможенной зоны, что должно способствовать привлечению частных инвестиций.
Он уточнил, что участников новой свободной экономической зоны на 10 лет освободят «от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной - по решению субъектов и на имущество».
«Предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6 %, здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», - заключил глава правительства.
Ранее в Госдуме заявили, что совместно с Минтрудом работают над законопроектом, который предоставит льготы работодателям, трудоустраивающим подростков, сообщает RT.
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