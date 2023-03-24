Мишустин рассказал о налоговых льготах для новых российских регионов

По его словам, здесь будут действовать различные налоговые льготы и процедуры свободной таможенной зоны, что должно способствовать привлечению частных инвестиций.

Он уточнил, что участников новой свободной экономической зоны на 10 лет освободят «от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной - по решению субъектов и на имущество».

«Предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6 %, здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», - заключил глава правительства.

Ранее в Госдуме заявили, что совместно с Минтрудом работают над законопроектом, который предоставит льготы работодателям, трудоустраивающим подростков, сообщает RT.

